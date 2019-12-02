Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве в 75 павильоне на ВДНХ состоится XVIII ассамблея «Здоровая Москва». На форуме выступят около 200 экспертов разных стран мира, сообщается на сайте мэра столицы.

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Состоится более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины. В частности, на ассамблее обсудят цифровизацию здравоохранения, новые формы организации медицинской помощи, превентивную медицину и др.

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 января 2020 года. Организаторы ожидают, что форум посетят более 30 тыс. гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году летом и осенью впервые в столичных парках начали работать 46 павильонов «Здоровая Москва».

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