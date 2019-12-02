Кейптаун, , 08:47 — REGNUM В ЮАР начали массово внедрять доступный и современный препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление департамента здравоохранения южноафриканской страны.

Признавая, что новое антиретровирусное лекарственное средство является «самым быстрым способом снижения вирусной нагрузки, связанной с ВИЧ», в департаменте здравоохранения сообщили, что с 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом в стране начнут распространять современные таблетки, известные как TLD.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе представил новый препарат на официальной церемонии в юго-западной части провинции Квазулу-Натал, провинции, более четверти населения которой заражено ВИЧ.

По его словам, новая таблетка «три в одном», разработанная при финансовой поддержке всемирной организации по развитию здравоохранения Unitaid, объединяет препараты тенофовир, дисопроксилфумарат, ламивудин и долутегравир.

Долутегравир является препаратом, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и уже является предпочтительным препаратом в странах с высоким уровнем дохода, отмечают журналисты.

Начальник производства Unitaid Роберт Матиру заявил, что новый препарат TLD «очень эффективен и обладает гораздо более быстрыми свойствами подавления вируса», чем текущий режим лечения.

«У него меньше побочных эффектов, и в целом он намного более устойчивый, а еще он дешевле», — сказал он.

В соответствии с заявлением главы Unitaid, цена препарата будет начинаться с 75 долларов США на человека в год и может снизиться, в результате чего еще более пяти миллионов человек смогут позволить себе лечение.

По данным Unitaid, на ЮАР приходится более 10% всех смертей, связанных с ВИЧ, и 15% новых заражений. В настоящее время в стране действует крупнейшая в мире программа лечения ВИЧ-инфекции, в рамках которой антиретровирусное лечение получают около 4,8 миллиона человек. По меньшей мере 7,7 миллиона южноафриканцев живут с ВИЧ, причем самая высокая распространенность среди взрослых в возрасте от 15 до 49 лет.