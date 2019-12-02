Махачкала, , 08:44 — REGNUM По обвинению в мошенничестве предстанет перед судом бывший главный бухгалтер республиканского урологического центра в Дагестане. Ей вменяется в вину хищение денежных средств из фонда заработной платы, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемая незаконно начисляла себе завышенную зарплату. В результате ею было похищено свыше 2,7 млн рублей. Часть из этих средств, а именно 480 тыс. рублей, обвиняемая возместила.

Для обеспечения возмещения остальной суммы нанесенного ущерба на расчетные счета и земельный участок фигурантки дела наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Советский районный суд города Махачкалы.

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