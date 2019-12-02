Чанша, Китай, , 08:41 — REGNUM Полиция провинции Хунань в центральной части Китая арестовала предпринимателя, который находился в бегах 32 года, сообщает агентство Синьхуа.

Чжан Сунмин в 1987 году был осужден на семь лет за кражу велосипедов — ценного средства передвижения для китайских семей тех лет. Однако в тот же год сбежал из тюрьмы, сообщили в муниципальном бюро общественной безопасности Чандэ.

С тех пор, находясь в бегах, он прятался в десятках китайских провинций, работая каменщиком. Он сменил имя и получил новую личность в 1990-е годы, после чего вернулся на родину в Хубэй, пользуясь дырами в национальной системе регистрации домохозяйств.

Чжан был арестован в сентябре текущего года. На этот момент ему было уже 55 лет, и он владел гидроизоляционной компанией, и никто из его близких даже не подозревал о его статусе беглеца. В полиции сообщили, что никогда не прекращали поиски беглеца все эти годы.