Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:38 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал созданную жителями Новокузнецка петицию — «За чистый воздух Новокузнецка».

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На своей странице в Instagram он написал, что «такое неравнодушие жителей, безусловно, радует», но считает «активность в данном вопросе немного излишней». По его словам, работа по улучшению состояния воздуха «давно уже ведётся и без всяких петиций».

«Действительно, Новокузнецк вошёл в число 12 самых загрязнённых городов России. В первую очередь это связано с уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Президентом Владимиром Путиным поручено исправить ситуацию. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв взял экологическую ситуацию в городе на постоянный контроль, — написал Панов. — Задача плана — кардинально снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечить улучшение качества жизни новокузнечан. К 2024 году планируется снижение выбросов на 69,03 тыс. тонн, это 20,25% к уровню 2017 года».⠀По словам замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, отдельная часть мероприятий посвящена мониторингу состояния воздуха: пять постов начнут работу до конца 2019 года, ещё три поста наблюдения — в 2020 году.

«И ещё очень важно отметить. Несмотря на рост промышленного производства, благодаря реализации воздухоохранных программ за последние 15 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка сократились на 35%», — подчеркнул Андрей Панов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петиция «За чистый воздух Новокузнецка», адресованная президенту РФ, набрала уже более 1,5 тысячи подписей.