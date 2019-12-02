Москва, , 08:41 — REGNUM Штрафы за задержку выплаты заработной платы могут увеличиться в сотни раз. Это может произойти, если будут приняты изменения Минюста РФ в КоАП. Инициатива ведомства содержится в докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ в 2018 году. Об этом сообщают «Известия».

Сегодня в большинстве случаев задержку зарплаты квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юридическому лицу определяют штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Такой штраф назначается судом вне зависимости от количества сотрудников, которым задерживали зарплату.

Это и хотят изменить в Минюсте. По мнению чиновников, штраф должен быть умножен на количество сотрудников, так как в 2014 году Верховный суд РФ пришел к заключению, что «каждый из выявленных в результате проведенной проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения».

В ведомстве пояснили, что выявленная проблема «может быть решена за счёт разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

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