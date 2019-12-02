Москва, , 08:28 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ намерено обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы ведомства Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»).

Так, в ответе министра говорится, что для соответствующего запрета нужны научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы другим способом.

Вместе с тем в Минпромторге указали на значимость вопроса и предложили дополнительно обсудить его с Минсельхозом, Минздравом, Минфином, ФАС, Минпросвещения, а также с представителями бизнеса и экспертного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн высказался в поддержку запрета продажи в России «детского шампанского».

По его словам, употребление детского шампанского в дальнейшем может подтолкнуть ребёнка к употреблению уже алкогольных напитков.

Соответствующую инициативу об ограничении продаж детского шампанского поддержали также представители федерального проекта «Трезвая Россия».

Читайте также: В Литве вступил запрет на «детское шампанское»