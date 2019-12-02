Ростов-на-Дону, , 08:27 — REGNUM Власти Новочеркасска Ростовской области пытаются привлечь новых врачей в инфекционную больницу, работа которой была приостановлена из-за недостаточной кадровой укомплектованности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 2 декабря, медикам пообещали единовременные выплаты и служебное жильё.

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«В настоящее время администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья, — уточнили в пресс-службе. — Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей».

Кроме того, планируется строительство новой многопрофильной больницы на 900 коек. В проекте, работа над которым в настоящее время уже ведётся, предусмотрен отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля.

В правительстве Ростовской области заверили, что на сегодняшний день медицинская помощь жителям Новочеркасска оказывается в штатном режиме в полном объёме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Ростовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября из инфекционной больницы Новочеркасска Ростовской области уволились сразу три специалиста. 28 ноября работа стационара медучреждения была приостановлена из-за недостаточной кадровой укомплектованности. Теперь детей будут перенаправлять в детскую городскую больницу, а также в Аксай и ЦГБ Ростова.

Добавим, что проблема с кадрами в больнице возникла не вчера. В медучреждении вместо семи специалистов работали два врача пенсионного возраста — 72 и 66 лет, на полставки исполнял обязанности врача-инфекциониста главврач. Ещё один сотрудник на днях написал заявление об увольнении.