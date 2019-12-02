Кемерово, , 08:24 — REGNUM Более 1,5 тысячи подписей уже набрала петиция «За чистый воздух Новокузнецка», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она появилась после того, как бывший начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка Рифат Фёдоров опубликовал в соцсетях фото, на котором показан анализатор воздуха с зашкаливающими показателями.

«Передаю всем привет, кто не успел уехать из города или хотя-бы купить очиститель воздуха домой. Прибор сегодня вечером показал максимально возможное значение 600 PM2.5. Максимальный показатель не опасный для здоровья это 25 PM2.5. Что происходит? Кто источник? Кто ответственный за наше здоровье? Может, конечно, мы и заслужили этим дышать, но наши дети нет», — написал он в своём посту.

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину.

«Просим вас разобраться в данном вопросе. Согласно ст. 20 Конституции РФ — каждый имеет право на жизнь, если федеральным законом не установлено обратное, в качестве исключительной меры наказания. Но в чем виноват целый город, его жители и их дети? У нас прекрасный город, и мы хотим, чтобы он был чистым, — говорится в обращении. — Наш город обкопали неимоверным количеством разрезов, с высоты птичьего полета Новокузнецк похож на луну! Годами нас травят, и ничего не меняется».

Авторы петиции и подписавшиеся под ней требуют, «чтобы система мониторинга воздуха работала круглые сутки и без выходных, а при нарушениях действовал принцип необратимости наказания для источника загрязнения».