Владивосток, , 08:23 — REGNUM В 2019 году в Приморье обустроено 50 км новых противопожарных минерализованных полос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте лесного хозяйства края.

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К настоящему времени в Приморье завершены основные противопожарные профилактические мероприятия: проведены отжиги, обустроены минерализованные полосы и установлены информационные стенды.

«Обновлено 410 километров полос, проведены профилактические отжиги на площади 6,5 тысячи гектаров. Установлено 200 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Приморье было зарегистрировано 575 лесных пожаров, большую часть которых потушили оперативно — в течение суток.