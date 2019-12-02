Владивосток, , 07:59 — REGNUM Экипажи трёх больших десантных кораблей провели совместную тренировку с морской пехотой, высадив на не оборудованное побережье крупный десант, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В тренировке по высадке десанта принимали участие БДК «Николай Вилков», «Адмирал Невельской» и «Пересвет», а также подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые отработали высадку колёсных и гусеничных машин на берег методом «на упор», когда корабль выпускает технику прямо на берег.

В высадке принимало участие около 80 единиц боевой техники и более 100 морских пехотинцев. После высадки техника убыла в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке проводилось крупное военное учение, в ходе которого десантно-штурмовой батальон морской пехоты парашютным способом высаживался для захвата аэродрома условного противника, другие подразделения морской пехоты были высажены на берег с больших десантных кораблей.