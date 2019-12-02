Кемерово, , 07:27 — REGNUM В Кузбассе за ноябрь 2019 года зарегистрировано пять случаев кори среди непривитых детей. Два из них в Кемерове, три случая — в г. Таштаголе. Об этом сообщает кемеровское управление Роспотребнадзора.

«В 2019 году в России ситуация по заболеваемости корью остаётся напряженной», — подчёркивают в управлении.

Так, за десять месяцев текущего года заболеваемость корью в стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в два раза — 4 126 случаев кори.

Роспотребнадзор отмечает, что в условиях высокой миграционной активности населения сохраняется высокий риск завоза коревой инфекции в любой регион страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове на неделе с 18 по 24 ноября 2019 года был зарегистрирован очаг коревой инфекции. Пострадали два ребёнка — трёх и пяти лет. Оба не были привиты и отдыхали с родителями в Таиланде.

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