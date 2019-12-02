Пекин, , 07:27 — REGNUM Первый снег за этот год покрыл улицы Пекина 30 ноября после бесснежной прошлогодней зимы, сообщает агентство Синьхуа.

Снег начался вечером по местному времени 29 ноября, после чего он перерос в самую настоящую метель, которая укутала снегом районы города Янцин и Чанпин. Средний уровень осадков в городе составил 3,1 мм, сообщили в Пекинской метеорологической службе.

«Первый снег выпал в Пекине оказался очень своевременным. Согласно записям, ведущимся с 1961 года, первый снегопад в города как раз должен случаться именно 29 ноября», — заявил главный метеоролог службы Го Цзиньлань.

При этом, прошлой зимой снег не выпадал до февраля 2019 года. По словам экспертов, снег сокращает риски природных пожаров и очищает воздух столицы. В городе объявлено предупреждение в связи со скользкими дорогами.