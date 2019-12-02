Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге разгорелся скандал вокруг стоимости «умных остановок», которые закуплены в рамках аукциона. Горожане изучили стоимость аналогов и пришли к выводу, что в Оренбурге остановки закуплены по завышенной в несколько раз стоимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В прокуратуру поступило обращение с требованием провести проверку обоснованности ценообразования в электронном аукционе по установке «умных остановок», информирует Telegram-канал Lysenok.

В обращении отмечено, что аналогичные остановки в Арзамасе обойдутся бюджету в 800 тыс. рублей, а в Хабаровске конструкции с большим количеством опций (в том числе с подогревом, кондиционированием, системами энергосбережения) обходятся бюджету в 1,2 млн рублей.

В соцсетях оренбуржцы отмечают, что площадь оренбургского павильона по полу 16,5 квадратных метра — согласно условиям техзадания. «Следовательно, стоимость строительства такой будки выходит 121 тыс. рублей за один квадратный метр. Не во всех элитных новостройках один квадратный метр с отделкой будет стоить 120 тыс. за квадрат», — прокомментировал Павел С.

Кроме того, пользователи подозревают интерес одного из депутатов горсовета Оренбурга к этой закупке, так как считают, что связанная с ним фирма занималась монтажом модулей.

В Оренбургском отделении ОНФ также заинтересовались стоимостью «умных остановок». Общественники заявили, что со своей стороны обратятся в прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге началась установка «умных остановок». На портале zakupki.gov.ru объявлен ряд тендеров по обустройству остановочных модулей до Нового года. Начальная цена модуля заявлена в 2,1 млн рублей.

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