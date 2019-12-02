Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:15 — REGNUM В Новокузнецке инспекторы ГИБДД начали проверки автомобилей, перевозящих ёлки. У водителей транспорта проверяют документы, подтверждающие покупку новогоднего дерева, сообщает Госавтоинспекция муниципалитета.

Отмечается, что продавцы уже закупают ёлки оптом и развозят их на машинах в точки розничных продаж. У них должны быть при себе сопроводительные документы на товар. Инспекторы также могут поинтересоваться, где и как ёлки были приобретены

В Госавтоинспекции подчёркивают, что подлинность и законность договора купли-продажи новогодних деревьев инспекторы могут проверить на месте — по специальным базам данных. Нарушителей вместе с товаром доставят в отделение для разбирательств.