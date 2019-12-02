Красноярск, , 07:04 — REGNUM В Красноярске более 1400 дольщиков СК «Реставрация» записались на получение компенсаций за недостроенные квартиры, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

Заявления от дольщиков «Реставрации» банк ДОМ. РФ начнёт принимать с 10 декабря. Размер выплаты установлен индивидуально для каждого дольщика.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Фонд защиты прав дольщиков принял решение о нецелесообразности достройки десяти проблемных домов в Красноярском крае. Дольщикам было решено выплатить компенсации. Сумма в 2,8 млрд рублей сформирована за счёт компенсационного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в Единый реестр долгостроев включены 56 домов.