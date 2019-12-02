Владивосток, , 06:53 — REGNUM Руководитель торговой организации во Владивостоке заплатит штраф за неисполнение трудового законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приморской прокуратуры.

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Проверкой, проведённой прокуратурой Фрунзенского района Владивостока установлено, что директор организации оптовой торговли морепродуктами и воспроизводства морских биоресурсов на протяжении 2019 года неоднократно задерживал выплаты заработной платы, а также не рассчитывался в установленный срок с уволенными сотрудниками.

Кроме того, работодатель несвоевременно уплачивал страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

В отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ. Ему предстоит заплатить штраф в размере 32 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, работники республиканской стоматологической поликлиники в Ингушетии в течение трёх месяцев не получали заработную плату. Главный врач был привлечён к ответственности.