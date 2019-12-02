Кемерово, , 06:06 — REGNUM В Кузбассе сотни человек привлечены к ответственности за ложный вызов специализированных служб, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

Один из последних случаев произошёл вечером 29 ноября. В Новокузнецке в полицию и скорую поступила информация о том, что около продуктового магазина в частном секторе находится мужчина с ножевыми ранениями. Полицейские и медики выехали на место. Но потерпевшего там не обнаружили.

Как выяснилось, это был ложный вызов. Звонил 22-летний горожанин, от которого ушла жена. По его словам, он случайно встретил её у магазина и сказал, что если она не вернется в семью, то он покалечит себя и во всем обвинит её. В этот момент мужчина был нетрезв. Для того, чтобы женщина поверила, он и позвонил в скорую помощь. Но супруга просто ушла, а мужчина передумал. В отношении него составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Он оштрафован на 1 тысячу рублей.

С начала 2019 года к ответственности за ложные вызовы специализированных служб в Кузбассе привлечены уже около 650 человек. Кемеровчанам предъявлено 91 исковое заявление, из которых суд удовлетворил 76 на общую сумму более 185 тысяч рублей.