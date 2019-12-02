Пекин, , 05:49 — REGNUM Власти Пекина сообщили о снижении количества новых носителей ВИЧ и больных СПИДом в период с января по октябрь 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 2669 новых случаев ВИЧ/СПИД было зафиксировано за первые 10 месяцев года, что на 7,1% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. С момента выявления первого случая в 1985 году, в Пекине зафиксировано всего 32 268 случаев заражения этим вирусом по данным на конец октября текущего года. Из них 22 147 человек до сих пор продолжают жить, сообщили в Муниципальной комиссии здравоохранения Пекина.

Половой путь заражения стал основным среди больных СПИДом — около 96,3% всех случаев вновь зараженных. Пекин принимает различные меры для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ, включая бесплатное предоставление возможности сдать анализы среди групп риска.