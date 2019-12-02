Владивосток, , 04:47 — REGNUM На реках Приморья продолжается интенсивный процесс установления ледяного покрова, что стало объектом пристального внимания со стороны краевого управления МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Гюстав Луазо. Лёд на реке Уаза. 1914

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На большинстве рек Приморья наблюдаются колебания уровня воды в пределах от 5 до 29 см, вызванные развитием ледовых явлений, кратковременным стеснением русел рек. Установление неполного ледостава отмечается на отдельных участках рек северных и центральных районов края, а также на малых реках южных и западных районов. На остальных реках края наблюдается увеличение заберегов и прохождение шугохода. В ближайшие сутки на реках края продолжится процесс замерзание рек. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется, говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время только одна река в Приморье полностью покрылась льдом — это Большая Уссурка в районе села Новопокровка, где толщина льда составляет 4 см.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга опасаясь за жизнь граждан, запретили до 15 января выход на лёд. Предполагается, что к этому времени ледовый покров приобретёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес человека.