Казань, , 03:42 — REGNUM На встрече с родителями детей больных муковисцидозом, которые провели серию одиночных пикетов под стенами кабинета министров Татарии, минздрав республики заявил, что подготовит законодательную инициативу. Её суть в том, чтобы технические средства для детей с этим заболеванием, в том числе откашливатели и ингаляторы, выделялись бесплатно. После того, как инициатива обретёт бумажный вид, стороны встретятся повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо главы минздрава РТ Марата Садыкова во встрече приняли участие главные врачи ряда больниц. Родители выдвинули ряд требований, в том числе создание «единой информационной базы о побочных действиях препаратов», внедрении клинических рекомендаций.

Глава инициативной группы Радик Хайруллин отметил, что после встречи у семей «появилась надежда».

«В безвыходном положении»: родители тяжело больных детей вышли на улицу

Напомним, в конце ноября 2019 года в России прошла серия одиночных пикетов родителей детей, которые больны тяжёлым наследственным заболеванием — муковисцидозом. В Татарии таких пациентов более 70, а в целом по стране — свыше 4 тысяч. На улицу семьи, что столкнулись с подобным заболеванием, выгнало сообщение о замене привычного лекарства его отечественным аналогом. Родители отмечают, что влияние на детей этого препарата неизвестно, а рисковать своими сыновьями и дочерьми они не готовы, потому требуют вернуть принимаемые много лет препараты. Под петицией с просьбой не заменять препараты за неделю подписались более 153 тыс. человек. На сегодня по поручению Минздрава РФ Росздравнадзор проводит анализ ситуации.