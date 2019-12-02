Красноярск, , 03:21 — REGNUM К системе «112» пока подключены не все населённые пункты Красноярского края. Однако, как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве цифрового развития, все города и районы региона в режиме опытной эксплуатации подключат к системе «112» до конца 2019 года.

Систему «112» в режиме опытной эксплуатации запустили в Красноярске в декабре 2018 года. В августе 2019 года были подключены первые пять населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье определились со средствами на защиту от ЧС в 2020 году.