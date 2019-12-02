Благовещенск, , 03:15 — REGNUM Два образовательных учреждения Амурской области выиграли конкурс Минпросвещения и будут оборудованы новыми мастерскими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей

Выигрыш в конкурсе в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» позволит Амурскому педагогическому и Амурскому аграрному колледжам обновить свою материально-техническую базу на общую сумму 55 млн рублей. Обновление будет проведено в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, инженерные классы «РОББО» в рамках реализации нацпроекта «Образование» закупаются в Приморье.