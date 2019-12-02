Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM 2,5 млн рублей потратят на Сахалине в 2020 году на выдворение нелегальных мигрантов. Федеральная миграционная служба по Сахалинской области объявила тендер на приобретение проездных документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отправлять нежелательных гостей с российских островов будут за средства федерального бюджета. Авиаперевозка, по условиям конкурса, должна осуществляться без пересадок, либо по самому короткому маршруту, экономическим классом.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года с Сахалина выдворили 410 нелегальных мигрантов, либо иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РФ.