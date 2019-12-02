Великий Новгород, , 00:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Новгородской области, как и в целом по России, остается сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер».

За 10 месяцев 2019 года прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию 131,5 тыс. человек — выявлено 293 ВИЧ-инфицированных. Среди них 79% заразились половым путём, 18% — при инъекционном потреблении психоактивных и наркотических средств.

«Каждый месяц в области выявляется до 29 новых случаев ВИЧ, а 10−12 человек умирает от заболеваний, связанных с ВИЧ», — сообщили в «Хелпере».

Всего с момента выявления первого случая ВИЧ-инфекции в Новгородской области в 1991 году по 30 октября 2019 года в регионе зарегистрировано 4109 инфицированных, из них за это время 1226 человек умерли. Только в 2019 году от ВИЧ-инфекции умерли 195 человек трудоспособного возраста.

При этом, как отметили в «Хелпере», от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019 году родилось 45 здоровых детей.

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