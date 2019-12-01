Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Согласно информации, предоставленной аналитиками компании Adobe Analytics, в США около 40% покупок в «чёрную пятницу» были сделаны при помощи смартфонов. Об этом 2 декабря сообщил портал Engadget.

Всего в США люди потратили на покупки около $2,9 млрд. Стоит отметить, что первое место в рейтинге «Продажи малого бизнеса» заняли игрушки, связанные с мультфильмом «Холодное сердце 2», на втором оказались игрушки L.O.L Surprise Dolls, на третьем — видеоигра Madden NFL 20. В топ-5 также попали игра NBA 2K20 и телевизионные приставки Amazon Fire TV.

Аналитики напомнили, что в 2018 году около 33% покупателей совершили покупки при помощи смартфона. Тогда в «чёрную рятницу» они потратили $2,1 млрд.

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