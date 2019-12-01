Москва, , 23:24 — REGNUM Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, индивидуальные особенности суточных ритмов организма человека (хронотип) могут изменяться с возрастом, а отсутствие сна в первой половине ночи приводит у взрослых людей к ожирению. Об этом 1 декабря он сообщил в интервью «RT».

"Порядка 10% населения земного шара имеют достаточно жёстко определённый хронотип, и он не меняется в течение жизни. У оставшихся он меняется с возрастом», — отметил эксперт.

Помимо известных хронотипов — «жаворонок» и «сова», существует смешанный хронотип «голубь», который предполагает, что люди этого ритма немного позже «жаворонков» просыпаются и раньше «сов» ложатся спать.

Врач подчеркнул, что бодрствование в темное время суток может ухудшить состояние здоровья человека, так как сон максимально должен быть сопряжен с темным временем суток. Кроме этого, искусственное освещение ночью, в том случае, если человек долго не ложиться спать, препятствует выработке гормона мелатонина, считающегося «гормоном сна».

Существуют также гормоны, которые вырабатываются в конкретные стадии сна. Так, в первой половине ночи вырабатывается соматотропный гормон, его нехватка грозит набором лишнего веса у взрослых людей и задержке роста у детей. Таким образом, если человек стремиться к нормализации веса и похудению, то ему необходимо отходить ко сну до 12 ночи и просыпаться около 7 утра. Эксперт также отметил, что невозможно выспаться впрок, а недосып приведет к ухудшению самочувствия и психического состояния.

По его мнению, необходимо также следовать привычному режиму сна, даже в том случае, если человек работает в режиме сменного графика. Другими словами, он и в нерабочие дни должен бодрствовать ночью, а в течение дня спать. Если это невозможно, то нужно искать новую работу, так как такая ситуация является самым наихудшим сценарием развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ученые Национального кардиологического центра Сингапура установили, что недостаток сна приводит к преждевременному старению. Оказалось, что у тех, кто спал менее пяти часов в сутки, теломеры (концевые участки хромосом), отсчитывающие возраст людей, были короче, чем у тех, кто высыпался. Известно, что сокращение теломер приводит к ускоренному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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