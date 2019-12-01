Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Студия Petroglyph, в которой работают бывшие сотрудники Westwood, планирует выпустить шутер от первого лица, вселенная которого очень похожа на вселенную Command & Conquer. Об этом 1 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Проект получил название Earthbreakers. Это будет многопользовательская игра, в которой команды пехотинцев будут сражаться за ресурсные кристаллы под названием Vilothyte. Разработчики позиционируют её как командный FPS в мире RTS (командный шутер от первого лица в мире стратегии в реальном времени). Издание отмечает, что этот проект может стать «духовным преемником» игры Command & Conquer: Renegade, которая вышла в 2002 году.

Компания Petroglyph известна геймерам по работе над такими проектами, как 8-Bit Invaders, Forged Battalion и Grey Goo. Ожидается, что релиз Earthbreakers состоится в 2020 году, разработчики уже открыли страницу проекта в Steam.

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