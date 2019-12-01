Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Новый мод (модификация игры) Star Wars Jedi: Fallen Order превратил главного героя Кэла Кэстиса в Джокера из вселенной DC. Об этом 1 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Разработкой мода занимался пользователь портала Nexus Mods под ником RussellJ. Он отметил, что сейчас внешность главного героя может стать стандартной в случае загрузки некоторых уровней, отметив, что эта проблема будет решена чуть позже.

Релиз игры Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёрКамерон Монахэн, подаривший свой голос Кэлу Кэстису, раскритиковал геймеров, которые стали перекрашивать волосы персонажа в цвет, отличный от рыжего. Он выразил удивление по поводу того, что в современном обществе кто-то испытывает неприязнь к людям с рыжим цветом волос.

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