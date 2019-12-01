Токио, , 21:20 — REGNUM Во время очередного интервью Хидео Кодзима объяснил, почему он решил сделать игроков практически беспомощными в начале игры. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

Геймдизайнер сообщил журналистам: он хотел, чтобы геймеры поставили себя на место главного героя и почувствовали, что они являются «ребёнком, который учится ходить». Разработчик добавил, что хотел заставить игроков чувствовать себя странно, чтобы они не могли контролировать персонажа на ранних стадиях игры.

Напомним, релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года. Геймеры в шутку назвали игру «симулятором хотьбы», многие при этом отметили, что она является весьма необычной, в очередной раз признав талант Хидео Кодзимы.

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