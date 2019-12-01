Берлин, , 21:13 — REGNUM Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление. Об этом 1 декабря сообщает портал «Focus».

По его словам, никотин, которые содержится в сигаретах, вызывает спазм сосудов. Кроме этого, ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, разносятся по тканям за 21−23 секунды (время полного кругооборота крови), то есть почти мгновенно отравляют весь организм, а также запускают необратимые процессы разрушения внутреннего слоя сосудов, в результате чего на них образуются «дыры» и «шрамы».

"Высокий уровень сахара в крови повреждает внутреннюю стенку сосудов. Диабетики и преддиабетики с постоянно высоким уровнем сахара в крови разрушают защитный слой своих сосудов», — отметил Галле.

Холестерин, в свою очередь, способствует образованию бляшек и закупорке сосудов, а гипертония может привести к разрывам кровеносных сосудов из-за сильного давления на их стенки.

В качестве профилактики заболеваний сосудисто-кровеносной системы врач посоветовал вести здоровый образ жизни, употреблять в пищу побольше овощей и продуктов богатых ненасыщенными жирными кислотами (например, оливковое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло) и сохранять нормальную массу тела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экспертов, употребление бокала красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а мнение о вреде, который наносит кофе здоровью сердца, является всего лишь распространённым мифом. Употребление кофе на регулярной основе способствует снижению риска развития деменции и диабета, а также помогает противостоять онкологическим заболеваниям. Оно способствует повышению артериального давления лишь у тех людей, кто употребляет его изредка.

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