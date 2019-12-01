Москва, , 20:34 — REGNUM С 1 декабря на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы введен «грузовой каркас», который предполагает, что грузовики будут двигаться только по крупным улицам, не заезжая в спальные районы. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящее время соответствующий проект уже работает в трех административных округах столицы — Северном, Северо-Восточном и Восточном, к 2020 году планируется включить в проект все округа Москвы.

За счет введения грузового каркаса уменьшается транзит грузовых автомобилей в жилых кварталах. В районах падает уровень шума, воздух становится чище, снижается аварийность на дорогах и количество пробок.

С водителей грузовых автомашин массой более 2,5 тонн, которые нарушат установленный режим, будут применены административные меры в виде штрафа в размере 5 тыс рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента России Игорь Левитин заявил о возможном введении полного запрета движения грузовиков по Московской кольцевой автомобильной дороге в 2021 году. Такой вариант, как отметил Левитин, возможен после завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги.

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