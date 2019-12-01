Санкт-Петербург, , 20:09 — REGNUM Первый обильный снегопад в Петербурге в этом сезоне случился в первый день календарной зимы. В связи с этим 1 декабря на улицы города выведена снегоуборочная техника и дворники, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Метель в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в прогнозе синоптиков на воскресенье сильный снегопад не значился, однако в настоящее время город укрыт свежевыпавшим снегом.

«Работа авральная на всех улицах, в зависимости от их категорий. Вышло порядка 670 единиц техники и около 1800 дворников-ручников, по отчётам. Все на линии, всё руководство наше, все начальники отделов, проверяют… Снег идет, работаем», — заявил врио главы комитета по благоустройству Сергей Малинин, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Чиновник пообещал, что в ночное время группировка сил и средств, ведущая борьбу с последствиями снегопада, будет усилена.

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Ранее в Смольном сообщали, что к работе в зимний период подготовлено 1797 единиц городской уборочной техники. Снег будут вывозить на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных пунктов.

По данным синоптиков, в понедельник, 2 декабря, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1.-3 гр., днем 0…-2 гр. На дорогах гололедица.

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