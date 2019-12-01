Салехард, , 18:41 — REGNUM На Ямале инсультников в экстренном порядке отправляют в региональные сосудистые центры. Но вертолёты санавиации не оборудованы для оказания помощи пациентам в воздухе. Данную проблему подняла врач из города Губкинский на прямой линии с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 1 декабря 2019 года.

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Глава региона заявил, что данный вопрос находится на стадии решения. Специальное оборудование приобретается. Причём медтехника поступит отечественного производства — из городов Подольска и Казани.

Кроме того, в бюджет ЯНАО на 2020 год заложено увеличение лётных часов санавиации, сообщил глава региона на прямой линии.