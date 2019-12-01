Париж, , 18:01 — REGNUM В России резко снизилось потребление алкоголя, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, с 2003 по 2016 год потребление алкоголя на душу населения снизилось на 43%. В 2017 году каждый житель РФ старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 л чистого алкоголя, тогда как во Франции этот показатель равен 11,7 л, а в среднем по Европе — 9,8 л.

По мнению экспертов, добиться подобных результатов удалось благодаря введению в России ряда ограничительных мер, в том числе запрета на рекламу алкоголя, а также на продажу спиртного в ночное время.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной названа Литва. Жители этой прибалтийской республики в среднем выпивают 12,3 литра спиртных напитков в год.

Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения. Меньше всех в мире алкоголь употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра), Израиля (2,6 литра) и Коста-Рики (3,8 литра).

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