Москва, , 18:11 — REGNUM Использование вставных и вакуумных наушников наносит непоправимый вред слуху человека. Об этом 30 ноября сообщил врач-оториноларинголог Павел Азаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, прослушивание музыки в них на максимальных значениях громкости способен привести к проблемам со слухом и глухоте. Человек, использующий их, неосознанно повышает громкость, чтобы услышать весь спектр музыкального звучания, так как маленькие наушники выдают лишь звук высокой частоты, а, чтобы услышать басы, необходимо прибавить громкость.

«Человек сам себе наносит звуковую травму. А потом мы говорим, почему у нас слишком много молодых людей стало с плохим слухом? Это бич действительно», — отметил специалист.

Азаров считает, что выходом из ситуации является использование наушников большого диаметра (накладных наушников).

«Если вы хотите, чтобы ребёнок не испортил себе слух, купите ему большие наушники. Там уже большие динамики. Они меньше вреда наносят», — заключил оториноларинголог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали в начале 2019 года об угрозе потери слуха порядка 1 млрд молодых людей. По мнению организации, молодежь в возрасте от 12 до 35 лет рискует потерять слух по причине регулярного прослушивания громкой музыки, чаще всего осуществляемого посредством всевозможных смартфонов, через наушники. По статистике ВОЗ на начало года, 432 млн взрослых и 34 млн детей страдают от потери слуха, что значительно ухудшает качество их жизни.

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