Москва, , 18:39 — REGNUM Прогноз астрономических событий, которые можно будет наблюдать в декабре, представила пресс-служба Московского планетария.

Самыми ярким событием последнего месяца 2019 года станет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения наступит 26 декабря в 08:17 по московскому времени. Частные фазы затмения будут видны в некоторых регионах России — на крайнем юго-востоке Европейской части и юге Сибири.

Также в декабре можно будет наблюдать один из самых мощных метеорных потоков — поток Геминиды. Максимальная активность потока придётся на 14 декабря, в небе можно будет наблюдать до 120 метеоров в час. 23 декабря максимальной активности достигнет менее мощный метеорный поток Урсиды (до 10 метеоров в час).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящее солнечное затмение станет третьим в 2019 году. Предыдущее затмение наблюдалось 2 июля, однако не было видно с территории России.