Нижневартовск, Югра, , 16:10 — REGNUM В городе Нижневартовске (ХМАО) собираются объединить два разнопрофильных колледжа: медицинский и социально-гуманитарный. Будущие медики запустили в интернете флэшмоб против реорганизации учебных заведений и обратились с петицией к губернатору региона Наталье Комаровой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Будущие медики выражают обеспокоенность, что с дипломами из учебного заведения с гуманитарным уклоном они не найдут работу по специальности.

Под хэштегом #сохранимнижневартовскубудущихмедиков в сети можно увидеть массу перепостов. На платформе петиций сообщается, что география поступивших в колледж обширна: сюда приезжает учиться молодёжь из Чеченской, Дагестанской республик, стран СНГ.

«Создание многопрофильных колледжей стирает специфику и всю историю образовательных учреждений, уничтожается репутация, над которой работали много лет специалисты конкретного учреждения», — пишут в обращении к главе региона студенты Нижневартовского медицинского колледжа.