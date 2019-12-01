Николаев, Украина, , 18:40 — REGNUM В Николаеве 30 ноября около 22:30 по киевскому времени (23:30 мск) избили журналиста местного издания. Об этом 1 декабря сообщает телеканал «112 Украина».

На журналиста напали возле подъезда дома, в котором проживает сотрудник СМИ. По словам журналиста, ему сначала брызнули из газового баллончика в лицо, а потом ударили несколько раз в лицо кулаком. При этом мужчина не может сказать, сколько было нападавших.

Родственники потерпевшего вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Врач скорой медицинской помощи диагностировал у журналиста поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи «неизвестным веществом». Также у мужчины была травмирована нижняя губа из-за чего его отвезли в больницу ввиду необходимости хирургического вмешательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины был ограблен офис национального союза журналистов Украины.

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