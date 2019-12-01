Чита, , 15:09 — REGNUM Сбор денег в Забайкальском крае для пострадавших пассажиров туристического автобуса и семей погибших будет идти прозрачно. Это пообещала глава краевого минтруда и соцзащиты Инна Щеглова, сообщает региональный правительственный портал.

Распределять полученные средства будут с учётом мнений специалистов органов соцзащиты. А итоговый отчёт разместят на сайте краевого минтруда, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе открыт сбор денег для семей погибших, а также для пострадавших. Туристический автобус сорвался с моста на лёд реки. Погибли 19 человек.

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