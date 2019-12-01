Львов, Украина, , 15:32 — REGNUM В результате аварии на теплотрассе 233 высотных дома в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области по состоянию на утро первого декабря остались без отопления. Об этом со ссылкой на сообщение львовской областной государственной администрации сообщают «Украинские новости».

Без отопления в Новом Роздоле остался 171 дом, в котором проживают 26,2 тысяч человек. В Новояворовске не отапливаемыми в результате аварии стали 62 дома, в которых проживают 12,1 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинском правительстве отчитались об устранении всех утечек на магистральном трубопроводе, а также включению отопления в Новом Роздоле.

Читайте также: Во Львовской области ликвидированы аварии на магистральном трубопроводе