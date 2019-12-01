Запорожье, Украина, , 15:24 — REGNUM В Запорожье на аллее дубов, которая находится на Хортице, сломали памятные таблички в честь воинов так называемой АТО. Об этом вечером 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил местный сотрудник патрульной полиции и участник так называемой АТО Александр Буханец.

Буханец снабдил свою запись фотографиями с места происшествия, судя по которым понятно, что таблички были сломаны. Он также напомнил, что два года назад была разбита доска на памятнике, расположенном рядом. А таблички «с именами бойцов», как отметил автор записи, «не продержались и года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Житомирской области был залит красной краской мемориал воинам «АТО».

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