Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Заместитель главы Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко отправлен под домашний арест. Суд избрал ему сегодня, 1 декабря, меру пресечения в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в 1,8 млн рублей.

Ближайшие два месяца Бусылко проведет в своей квартире на улице Циолковского в Екатеринбург. При этом следствие просило суд отправить Бусылко под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный сотрудник СК был задержан 29 ноября при получении взятки. Операция по задержанию Бусылко состоялась на парковке у торгового центра «Мегамарт» на улице Айвазовского. Там Бусылко передали 300 тыс. рублей — часть взятки в 1,8 млн рублей.

Инициатором дачи взятки был владелец сысертского завода АО БМЗ Виталий Трухин. Он пытался добиться прекращения ранее возбужденного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).