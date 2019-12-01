Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика. Об этом пишут местные СМИ.

Ura.Ru сообщает, что секта находится в Башкирии Следователям женщина заявила, что два дня пыталась оживить ребёнка. Пока непонятно, причастна ли она к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мальчика было найдено в одном из парков. По данным Е1.Ru, рот ребёнка был закрыт кляпом.

После произошедшего была задержана мать мальчика. Позднее стало известно о задержании его отца.