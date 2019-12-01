Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Первый замруководителя управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко отправлен в под домашний арест. Такое решение 1 декабря принял Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Из-под стражи его освободили. Домашний арест силовику назначен до 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Бусылко был задержан в пятницу, 29 ноября. Ему вменяют получение взятки за решение вопроса по одному из уголовных дел. Вместе с ним был задержан предполагаемый посредник в передаче денег.

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