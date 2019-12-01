Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Первый замглавы свердловского управления СКР Михаил Бусылко должен был получить взятку в размере 1,8 млн рублей. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Znak.com, Бусылко сдал следователям один из свердловских бизнесменов. Он ранее обратился к нему через посредника с просьбой возобновить дело о хищении активов с одного из местных предприятий. Полковник СКР и обвиняемый в посредничестве в передаче взятки адвокат Владислав Вострецов были задержаны при получении части вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Ленинский райсуд Екатеринбурга избирает Бусылко меру пресечения. Следователи обиваются ареста. Заседание закрыли от прессы.

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