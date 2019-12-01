Калуга, , 11:55 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Максим Акимов 30 ноября принял участии в открытии филателистической выставки на тему «Средневековье как предчувствие: памяти Наталии Александровны Богодаровой (1944−2015)» в музее истории Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель председателя Правительства России Максим Акимов принял участии в открытии выставки в калужском университете. Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

В памятную экспозицию вошли свыше 600 экспонатов из более чем 30 стран, предоставленные коллекционером Валерием Луговым. Их объединяет тема истории и культуры европейских государств и обществ конца V — начала XVII веков, исследованием которых занималась ученый, наставник многих выпускников исторического факультета Наталия Богодарова. Выпускник истфака Максим Акимов рассказал о том, что общение с историком Богодаровой было, как встреча с особым миром. По мнению вице-премьера РФ, создание мемориального кабинета в ведущем калужском вузе, и эта выставка важны для студентов, выпускников и преподавателей. «Жизнь в город вдыхает университетская культура, но университет мертв, если он не хранит память прежде всего о людях, которые посвятили ему жизнь», — сказал Максим Акимов.

Уникальная филателистическая выставка, посвященная историку Наталии Богодаровой будет открыта для посетителей в калужском университете по январь 2020 года.

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