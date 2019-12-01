Москва, , 11:08 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Российской Федерации ещё три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены и жестко контролируются.

Речь идет о противоэпилептическом препарате прегабалине, опиоидном обезболивающем тапентадоле и каплях для расширения зрачка — тропикамиде. Все три препарата были приравнены к наркотикам распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева.

Теперь незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение и продажа этих препаратов грозят уголовной ответственностью по статье 234 УК России.

При этом о полном запрете речь не идет — данные лекарства можно будет приобрести в аптеке по рецепту.

Напомним, что в России процветает так называемая «аптечная наркомания», когда наркоманы приобретают вещества сопоставимые по воздействию на организм с наркотиками при небольшой переработки. К примеру, прегабалин, известный под торговым наименованием «Лирика», приобретался наркоманами в больших количествах.