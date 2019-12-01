Москва, , 10:48 — REGNUM Представители туроператоров «Пегас Туристик» и Coral Travel рассказали, что полетные программы в Дубай из регионов — в частности, из Саратова — будут прекращены раньше привычного срока, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Планируется, что часть рейсов будут отменены — так, последний доступный вылет в эмират из Саратова приходится на 2 января. Среди причин туроператоры обозначили плохую пропускную способность пунктов пограничного контроля в новом аэропорту, но многие представители туриндустрии сомневаются, что дело в этом. Так, директор агентства «ЛН Трэвел» Наталья Лысенко поделилась: «В этом нет логики — закроют последнюю кабинку, чтобы сделать больше? Хотя кабинки там стоят, мы их видели. Поэтому в это как-то слабо верится». Эксперты полагают, что истинная причина кроется в недостатке пассажиров, желающих полететь в Дубай.

Добавим, что с проблемой с распродажей билетов на рейсы в эмират туроператоры сталкивались и раньше: так, например, в начале этого года Coral Travel прекратил вылеты из Казани, Самары, Челябинска и еще нескольких российских городов сразу после Нового года.