Челябинск, , 10:45 — REGNUM Развитие туризма в Челябинское области — это теперь ответственность и прерогатива местного Министерства экономического развития, сообщает интернет-издание Накануне.ру со ссылкой на губернатора области Алексея Текслера.

Сегодня основной поток туристов в область привлекают фестивали (например, Бажовский и Ильменский) и другие культурные мероприятия. Алексей Текслер полагает, что число приезжающих можно увеличить, и в первую очередь через новые инвестиции в соответствующую инфраструктуру: «У нас открылся новый терминал внутренних авиалиний аэропорта. Со следующего года мы запускаем новые межрегиональные маршруты, количество рейсов будет увеличено». Губернатор отметил, что у региона есть все необходимое для привлечения большего туристического потока, и путь к успеху — это чаще предлагать путешественникам туры в области и рассказывать о местных достопримечательностях.

Переход ответственности и средств от федерального центра к региональным властям, как отмечает эксперты, поможет принимать более правильные решения, адаптированные к местным реалиям.